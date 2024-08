« Les plus belles vacances » du 21 août 2024 : ce qui vous attend ce soir sur TF1

Publicité





Valérie Damidot vous donne rendez-vous ce mercredi et comme tous les soirs sur TF1 pour un numéro inédit de son émission quotidienne estivale « Les plus belles vacances ».





Rendez-vous dès 17h45 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming gratuit sur TF1+.







Ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 21 août 2024

Ce mercredi, Valérie Damidot s’occupe d’une famille de quatre enfants. Aujourd’hui, nos vacanciers sont une famille nombreuse originaire du Nord-Pas-de-Calais. Ces parents chanceux vont pouvoir choisir leur destination de rêve dans la région PACA, entre un camping aux multiples activités, une bergerie pleine de charme, ou un gîte familial.

Hôtes de ce soir :

– Véronique et Patrick : Le domaine de la Sourco, à Trans en Provence

– Sophie et Michel : Domaine de Miremer, à La Garde Freinet

– Céline et Anaïs : La Bergerie de Foneri, à Lorgues



« Les plus belles vacances » : rappel de la présentation

Avec le soleil au zénith et des températures en hausse, les vacances d’été approchent à grands pas ! Pour savourer un repos bien mérité, il est essentiel de dénicher l’endroit parfait. Valérie Damidot vous invite à explorer des hébergements de rêve nichés dans des paysages époustouflants pour un dépaysement assuré !

Inutile de voyager à l’autre bout du monde : la France regorge de trésors, de l’Occitanie à la Vendée, en passant par le Bassin d’Arcachon, les vastes plages des Landes, et les calanques de Marseille. Que ce soit un camping 5 étoiles, une villa les pieds dans l’eau, un camping-car ou des maisons d’artistes insolites, notre pays offre une multitude de possibilités pour des vacances inoubliables.

Chaque jour, du lundi au vendredi, des vacanciers auront l’opportunité de découvrir des lieux d’exception. Leur objectif : choisir l’endroit idéal pour passer leur plus bel été. À chaque étape, un duo de propriétaires passionnés les accueillera, prêt à vanter les mérites de leur hébergement et des activités proposées. Une compétition ensoleillée pour prouver que la perle rare est bien chez eux !