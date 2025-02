Danse avec les Stars : Jade, la fille de Franck Leboeuf, était là et vous la connaissez bien !

Publicité





Jade Leboeuf dans le public de DALS – Hier soir dans le public de « Danse avec les Stars », si vous avez l’oeil vous avez certainement aperçu Jade, influenceuse bien connue pour avoir participé à l’émission de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9.











Mais si Jade était là, ce n’était pas un hasard ! En effet, Jade est la fille du footballeur Franck Leboeuf, champion du monde 1998 et candidat de cette saison 14 de « Danse avec les Stars ».

Hier soir quand Franck Leboeuf a dansé, ils n’ont parlé que de sa femme, Chrislaure, mais Jade était bien là dans le public. On l’a notamment aperçue derrière Mayane et Christophe lors de leur interview. Elle était assise dans le public, non loin de Laurent Maistret.

Notez que Jade a annoncé le mois dernier sa rupture avec Stéphane.



