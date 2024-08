C dans l’air du 9 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 9 août 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 9 août 2024 : le sommaire

⬛ Proche-Orient : le forcing diplomatique

Alors que les négociations pour une trêve dans la bande de Gaza et la libération des otages par le Hamas étaient au point mort, Israël a accepté de reprendre les discussions le 15 août sous la pression des États-Unis, de l’Égypte et du Qatar, qui ont averti qu’il n’y avait « plus de temps à perdre ni d’excuses » pour de nouveaux retards. Cette avancée timide se produit dans un contexte de combats persistants à Gaza, où au moins 18 personnes ont été tuées jeudi dans des frappes israéliennes sur deux écoles, selon le Hamas. Cette situation s’accompagne de craintes d’une escalade militaire généralisée au Moyen-Orient.



Les tensions régionales se sont intensifiées après l’assassinat d’Ismaïl Haniyeh et de Fouad Chokr, le chef militaire du Hezbollah libanais, allié du Hamas, tué le 30 juillet dans une frappe près de Beyrouth. L’Iran, accusant Israël d’avoir tué le chef du Hamas, a promis une riposte. Mardi, le Hamas a défié Israël en nommant Yahya Sinouar à sa tête, considéré par les autorités israéliennes comme l’un des cerveaux de l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Le même jour, Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine, a exhorté l’Iran et Israël à éviter une « escalade » militaire.

En coulisses, des tractations diplomatiques s’intensifient pour éviter une explosion régionale, tandis qu’Israël se prépare à une éventuelle riposte de l’Iran et du Hezbollah libanais, avec le soutien potentiel de leurs alliés de l' »axe de la résistance » (Yémen, Syrie, Irak). Washington a averti Téhéran que toute attaque d’envergure contre Israël aurait des conséquences dévastatrices pour l’économie iranienne et la stabilité de son gouvernement, et a annoncé le déploiement supplémentaire de navires de guerre et d’avions de combat au Proche-Orient pour « protéger leurs troupes et leur allié israélien ».

De son côté, Téhéran continue de promettre une réponse « ferme », tout en laissant entendre qu’une condamnation d’Israël par le Conseil de sécurité de l’ONU pourrait éviter une riposte militaire. Pendant ce temps, au Liban, le Hezbollah échange quotidiennement des tirs avec Tsahal, obligeant les Israéliens proches de la frontière à évacuer. Le chef du Hezbollah au Liban a affirmé qu’ils étaient « obligés de riposter », quelles qu’en soient les conséquences. À Jérusalem, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré hier soir qu’Israël combattrait « de toutes ses forces » le Hezbollah s’il poursuivait son agression.

Quelles seront les ripostes de Téhéran et de ses alliés ? Le Hezbollah peut-il agir sans l’Iran ? Qui est Yahya Sinouar, le nouveau chef du Hamas, et quel message envoie sa nomination ? Qu’est-ce que la « diplomatie de l’otage » pratiquée par l’Iran ? Dans ce contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, les familles des trois Français détenus en Iran – Cécile Kohler, son conjoint Jacques Paris, et un autre ressortissant, Olivier – sont dans l’angoisse et appellent à ne pas les oublier.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 9 août 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.