« NCIS : Los Angeles » du 17 août 2024 : la suite de la saison 13 ce soir sur M6

NCIS du 17 août 2024 - Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de la série « NCIS : Los Angles » ce samedi soir. Au programme ce soir, pas moins de 5 épisodes inédits à la suite !





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6play pour le replay.







NCIS Los Angeles du 17 août 2024 : vos épisodes inédits

Saison 13 - épisode 3 : Soumission

Des membres de l'ATF sont tombés dans un piège. Sept agents sont froidement abattus, dont l'agent spécial Reyes, un ami de Callen et Sam. Ils enquêtaient sur des trafiquants d'armes allemands, menés par un certain Lukas Meyer...

Saison 13 - épisode 4 : Toutes mes condoléances

Alors que Callen poursuit sa traque de Katya Miranova, l’amiral Kilbride missionne le NCIS pour retrouver un camion d'armes volées. L'affaire se complique lorsque leur suspect, le fils d'un mafieux qu'ils croyaient être le revendeur, est retrouvé mort...



Saison 13 - épisode 5 : Divisés, nous sombrons

Une mission de l’agent infiltré Laura Song, chargée de collecter des informations sur la flotte chinoise, tourne mal et son identité est comprise. Pour déterminer ce qu'il s'est réellement passé, les membres du NCIS qui participaient à l'opération sont interrogés l’un après l’autre, et Killbride doit prendre une décision difficile...

Saison 13 - épisode 6 : Crépuscule

Gary DeMayo détourne un bus et menace de s'en prendre aux passagers si on n'accède pas à ses revendications. Il veut qu'on rouvre l'enquête sur un incident survenu en Afghanistan et qui a valu à sa fille, le caporal Kyra DeMayo, d'être révoquée de l'armée sans les honneurs.

Saison 13 - épisode 7 : Le marin perdu

Le NCIS enquête sur le suicide apparent d’un officier du renseignement de la Marine après avoir pris du LSD. Par ailleurs, profitant de l’absence de Kensi, Deeks se lance dans la rénovation de la cour arrière sans l’avertir.