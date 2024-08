« Pékin express, l’épopée des maharadjas » : la saison all-stars débarque le 14 septembre 2024 sur M6

Publicité





« Pékin express, l’épopée des maharadjas » lancement – Grande nouvelle pour les fans de Pékin Express : la nouvelle saison arrive sur M6 à partir du samedi 14 septembre 2024 à 21h10. La course d’aventure emblématique est de retour pour une nouvelle saison all-stars intitulée « Pékin express, l’épopée des maharadjas ».











Publicité





Pékin express, l’épopée des maharadjas : présentation de la saison

Sept binômes emblématiques vont s’affronter dans une compétition exaltante à travers le Rajasthan, une région au riche patrimoine historique et culturel, renommée pour ses palais grandioses et ses étendues désertiques. Qu’ils soient anciens vainqueurs, finalistes, ou duos ayant marqué l’histoire de l’émission, ils nous feront vivre une course exceptionnelle, une véritable épopée sur les traces des légendaires Maharadjas ! Avec des candidats déterminés à décrocher la victoire, cette édition All Stars de Pékin Express s’annonce pleine de surprises et de défis palpitants.

7 BINÔMES EMBLÉMATIQUES REVIENNENT

Rose-Marie et Cinzia : Les copines parisiennes, finalistes de la saison 14 « La route des 3 continents »

Elles se sont rencontrées il y a 13 ans lors d’un séjour linguistique à Hawaï, où leur amitié a été instantanée. Depuis ce jour, elles sont inséparables ! Après avoir manqué de peu la victoire en finale de la saison 14, elles reviennent déterminées à prendre leur revanche sur Christophe et Claire et à décrocher la première place cette fois-ci !

Christophe et Claire : Le père chic et la fille choc, gagnants de la saison 14 « La route des 3 continents »

Ce duo se distingue par des personnalités complémentaires : Christophe est contemplatif et intellectuel, tandis que Claire est dynamique et sportive. Claire rêvait depuis longtemps de participer à Pékin Express, et admirant profondément son père, elle lui a proposé de vivre cette aventure ensemble lors de la saison 14. Christophe et Claire forment un binôme redoutable qui revient cette fois-ci pour remporter une deuxième victoire.



Publicité





Fabrice et Briac : Le père et le fils spirituels, binôme d’inconnus de la saison 12 « La route des 50 volcans »

Ils avaient marqué les esprits lors de la saison 12 de Pékin Express. En 2019, Fabrice et Briac formaient un binôme d’inconnus, et bien que tout semblait les opposer, ils étaient rapidement devenus les favoris des téléspectateurs grâce à leur duo atypique. Dès les premières étapes, leur différence d’âge s’est révélée être un atout. Aujourd’hui, Fabrice et Briac entretiennent toujours une belle amitié.

Nathalie et Angie : Les drôles de dames , binôme d’inconnues de la saison 17 « Le choix secret »

À première vue, Nathalie et Angie n’ont rien en commun, mais leur complicité s’est rapidement installée. Nathalie, bien que menant un mode de vie privilégié, se distingue par son grand cœur et son intelligence, et sait comment appréhender Angie, plus réservée. Les deux femmes se retrouvent sur une forte compétitivité et une sincère bienveillance. Elles ont réalisé un parcours impressionnant pour un binôme d’inconnues.

Hoang et Quyen : Le frère et la sœur chamailleurs, saison 5 « La route du bout du monde »

Les chamailleries légendaires de ce duo de frère et sœur haut en couleurs sont encore dans toutes les mémoires. Attachants et amusants, avec leurs performances vocales improbables, ils avaient marqué les esprits par leur bonne humeur. Leur départ a été l’un des moments les plus tristement mémorables de la saison 5. Quinze ans ont passé depuis leur participation, mais malgré les disputes incessantes, Hoang et Quyen continuent de se chamailler comme au premier jour, avec la même intensité.

Axel et Jean-Claude : Le grand-père et le petit-fils, quarts de finaliste de la saison 15 « Sur les terres de l’aigle royal »

Jean-Claude est un grand-père exceptionnel, sportif et pilier de sa grande famille vivant dans leur village du Gers. Bien qu’il soit venu pour réaliser le rêve de son petit-fils Axel, cette aventure leur a permis de découvrir beaucoup sur eux-mêmes et sur leur relation. Le moment décisif pour ce duo s’est produit dans le désert du Wadi Rum, lorsque Jean-Claude s’est effondré sous la chaleur écrasante, laissant Axel en larmes et terrifié pour son grand-père. Cette expérience a appris à Jean-Claude à montrer ses faiblesses et a aidé Axel à grandir.

Clément et Emeline : Les animateurs de camping , quarts de finalistes de la saison 17 « Le choix secret »

Équipe surprise de la saison 17, Clément et Emeline font leur entrée à la 2e étape et bouleversent la dynamique de la compétition ! Ultra sportifs et bien préparés pour la victoire, leur tentative de sauver Xavier et Céline les conduit directement au duel final, où ils échouent juste avant la demi-finale.