Plus belle la vie spoiler : Samuel et Idriss trouvent la preuve, Charles a tué Alix ! (4 avril 2025)

Coup de tonnerre pour Samuel demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 4 avril 2025, Idriss et Samuel vont finalement trouver la preuve de la culpabilité de Charles Carteron !











Ils décident d’aller fouiller la chambre d’hôtel des parents de Samuel à la recherche d’un souvenir que Charles aurait gardé du meurtre d’Alix Menton. Ils ne trouvent rien mais Idriss reste convaincu qu’ils passent à côté de quelque chose… Samuel sait que son beau-père est très malin et il pense qu’il a du cacher ça dans un endroit improbable !

Samuel finit par penser au sac à main de sa mère. Idriss utilise une connaissance peu recommandable pour voler le sac à main de Véronique. En le fouillant, c’est une terrible découverte qu’ils font : cachée dans la doublure du sac, une photo d’Alix Menton morte ! Ils n’ont désormais plus aucun doute.

Mais alors qu’ils s’apprêtent à tout dire à Patrick, ce dernier leur annonce que Charles doit opérer Léa jeudi ! Il se réjouit, Samuel et Idriss n’arrivent pas à lui dire la vérité…



