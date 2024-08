Plus Belle La Vie spoilers : Gabriel suspect, Kilian effondré, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 12 au 16 août 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 12 au 16 août 2024 – Que va-t-il se passer au Mistral la semaine prochaine pour la reprise de votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le drame autour de Thomas Marci.







En effet, Thomas s’est fait tirer dessus et il est transporté d’urgence à l’hôpital. La police démarre son enquête alors que le policier municipal manque à l’appel, tout comme Gabriel ! Kilian est seul à l’hôpital quand Gabriel débarque enfin, sans explication à donner… Kilian est effondré et au Mistral, rien ne va plus avec Aya !

Les suspects s’enchainent alors que beaucoup de monde avait des choses à se reprocher pendant le gala de charité. Mais qui pouvait bien en vouloir à Thomas au point de tenter de le tuer ? Ariane et Patrick sont sur la piste d’une histoire de jalousie… Rapidement, c’est tout le Mistral qui se mobilise pour envoyer de bonnes ondes et des messages d’amour à Thomas.



De son côté, Vanessa change d’avis et décide de revoir Mehdi…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 août 2024

Lundi 12 août 2024 (épisode 145) : La fête de la mairie a viré au drame : un Mistralien se trouve entre la vie et la mort. Pendant ce temps-là, chacun règle ses comptes. Les policiers sont à la recherche d’un potentiel suspect.

Mardi 13 août 2024 (épisode 146) : Les policiers continuent de chercher qui aurait pu en vouloir à la victime. Au Mistral, le climat est électrique entre Aya et Kilian. Vanessa, quant à elle, revient sur sa décision et accepte de voir Mehdi.

Mercredi 14 août 2024 (épisode 147) : Dans l’enquête, les suspects sont de plus en plus nombreux. De son côté, Blanche est contrainte de donner une interview sur son livre à un ancien élève. Par ailleurs, Aya souffre toujours des tensions avec Kilian.

Jeudi 15 août 2024 (épisode 148) : Dans leur enquête, Ariane et Patrick poursuivent la piste de la jalousie. Epaulée par son amie Luna, Blanche doit faire face aux critiques. Durant une courte absence de Mehdi, Vanessa ne peut s’empêcher de satisfaire sa curiosité.

Vendredi 16 août 2024 (épisode 149) : L’enquête de police évolue vers une nouvelle piste. De leur côté, les Mistraliens se mobilisent pour faire parvenir des messages d’amour à Thomas. La tension monte entre mères et filles : Léa, Babeth et Yolande ont des choses à se reprocher.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 12 au 16 août 2024

