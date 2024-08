Secret Story : Bruno a-t-il menti sur son secret ? « Il raconte n’importe quoi »

Publicité





Il y a quelques mois pour le grand retour de Secret Story sur TF1, Bruno avait pour secret de participer aux prochains Jeux Olympiques.





Un secret fort alors qu’il avait expliqué être accompagnateur d’un athlète handisport aux Jeux Paralympiques.







Et il y a quelques jours, Bruno annonçait sur Instagram que finalement il ne participerait pas aux Jeux Olympiques, sans donner de véritable raison mais en s’en prenant à l’athlète paralympique : « C’est avec une immense tristesse que je vous annonce ma non participation aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Beaucoup vont se demander pourquoi mais, sans rentrer dans les détails, le manque de respect et de considération auxquels j’ai fait face n’avaient pas leur place« .

Mais maintenant, l’athlète en question est sorti du silence et accuse Bruno d’avoir menti sur son secret pour intégrer Secret Story !



« Bruno peut tenter de refaire l’histoire à sa sauce mais il a toujours été clair que le guide qui partirait à mes côtés serait celui avec lequel j’étais le plus rapide. Bruno étant out depuis janvier… comprendra qui voudra… » a expliqué Timothée Adolphe, athlète handisport français polyvalent sur les épreuves de sprint d’athlétisme sur X.

« J’aurais préféré ne pas donner cette interview mais je n’ai pas le choix, il raconte vraiment n’importe quoi » a-t-il ajouté dans une interview pour le Figaro, expliquant que Bruno savait très bien quand il a intégré Secret Story qu’il ne participerait pas aux JO.