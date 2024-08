C dans l’air du 2 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 2 août 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 2 août 2024 : le sommaire

⬛ États-Unis : l’enthousiasme pour Kamala

C’est un événement historique. Hier, l’Occident et la Russie ont effectué le plus grand échange de prisonniers depuis la fin de la Guerre froide en 1991. Les trois Américains libérés ont été accueillis dans la soirée par le président américain Joe Biden près de Washington. « Une honte » pour l’ancien président et actuel candidat Donald Trump, qui critique l’accord obtenu par Biden. Le président américain, lui, a célébré la libération de ses trois compatriotes détenus en Russie, un succès auquel il a associé sa vice-présidente Kamala Harris, présente sur le tarmac de l’aéroport. Tous les regards étaient tournés vers elle. Depuis sa désignation comme candidate démocrate, un immense élan d’enthousiasme s’est emparé de millions d’Américains. La décision de Joe Biden de renoncer à un second mandat en faveur de sa vice-présidente a fortement perturbé la stratégie des républicains. L’entrée en campagne de Kamala Harris remet en cause le statut de favori de Donald Trump. Les sondages montrent un resserrement des intentions de vote entre les deux candidats. Et ce n’est pas tout. L’équipe de campagne de Kamala Harris annonce aujourd’hui avoir récolté 310 millions de dollars en juillet. Les nombreux dons, souvent modestes, témoignent de l’engouement pour sa candidature. Son concurrent a, lui, collecté 138,7 millions de dollars au cours du même mois. Face à cette nouvelle adversité, Trump redouble d’agressivité. « Elle est devenue noire » pour des raisons électoralistes, a-t-il affirmé mercredi, lors d’un échange avec des journalistes afro-américaines à Chicago. « Elle était indienne à fond et tout d’un coup, elle a changé et elle est devenue une personne noire », a-t-il assuré. Kamala Harris, née d’un père jamaïcain et d’une mère indienne, a moqué cette attaque comme un « manque de respect ». Le candidat républicain n’est pas le seul à tenir des propos outranciers à l’encontre de sa rivale. Récemment désigné comme son colistier pour l’élection présidentielle américaine de novembre, J.D. Vance a été contraint de revenir sur certaines de ses anciennes déclarations sexistes contre Kamala Harris. En 2021, le sénateur du Parti républicain l’accusait de faire partie d’une bande de « femmes à chats sans enfants malheureuses ». Ces mots lui reviennent en pleine figure ces derniers jours. Une équipe de C dans l’air s’est rendue dans un village de Floride, auprès de retraités plutôt séduits par le parti républicain. Sur place, une équipe de militants démocrates vient défendre leurs idées. L’occasion de discussions politiques de fond et de voir ce qui est reproché aux démocrates en terre républicaine. À Miami, la plus grande ville de l’État, l’inflation impacte la vie quotidienne des habitants. C dans l’air a rencontré une citoyenne qui ne peut prendre sa retraite en raison de difficultés financières. La chasse aux promotions est pour elle une nécessité. Beaucoup ont du mal à joindre les deux bouts. Le rêve américain n’est pas accessible à tous. Certains perdent l’espoir et l’envie de vote.



