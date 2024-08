Star Academy : sortie du single de Candice « Fleurs fanées » en collaboration avec Tayc

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de Candice, candidate de la promo 2023 de la Star Academy. Son premier single, « Fleurs fanées », est sorti aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming !





Un premier single à découvrir dès maintenant.







Et notez que le titre « Fleurs fanées » de Candice a été écrit et composé par Tayc. Un single particulièrement réussi et chez Stars-Actu, on l’adore déjà !

La jeune artiste a reçu de nombreux messages de félicitations de la team Star Academy sur Instagram. Et elle fête ses 21 ans en même temps que la sortie de son premier single.



Écoutez « Fleurs fanées », le single de Candice