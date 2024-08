Demain nous appartient du 23 août : le choc à l’hôtel (résumé + vidéo épisode 1755 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 23 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1755 de DNA – C’est le choc à l’hôtel de Michaël et Albane ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, ils ont cru que Mia était morte noyée dans la piscine mais ce n’était qu’une mise en scène !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 23 août 2024 – résumé de l’épisode 1755

Michaël et Albane ont été victimes d’une nouvelle attaque. Cette fois, il s’agissait d’une mise en scène macabre pour faire croire que leur fille, Mia, était morte noyée dans la piscine. Mais c’était un mannequin et Mia va bien ! Albane en veut à sa fille de ne pas avoir répondu au téléphone et les avoir laissés s’inquiéter… Elle pense à vendre l’hôtel mais Michaël refuse de céder.

Albane cède sous la pression, pendant que Céleste et Chloé se retrouvent en danger. Avec le soutien de Bastien, Violette se prépare pour le jour tant attendu… De son côté, Alain s’efforce d’être aussi repoussant que possible pour Mona.



VIDÉO Demain nous appartient du 23 août – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.