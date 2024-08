Un Si Grand Soleil du 15 août : Muriel trompe Eliott (résumé et vidéo épisode 1448 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 15 août 2024, spoiler résumé de l’épisode 1448 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 15 août 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Muriel fait un footing. Pendant ce temps là, Eve est au téléphone avec Eliott et lui parle de son idée de week-end en amoureux. Elle est surprise que Muriel ne lui en ait pas parlé. Elle lui dit qu’elle gardera Toma mais Eliott préfère l’emmener. Eliott est content, ils vont se retrouver et former une vraie famille, avec des projets.

Charles parle de Rebecca à Boris, il adore aller bosser maintenant qu’elle est là. Il la kiffe mais c’est sa patronne… Boris n’est pas attentif, il explique qu’il a pleuré la veille avec Muriel et il a trouvé ça gênant. Charles pense que c’est normal.



Publicité





Hugo parle à Yann, il a trouvé un cas similaire à Avignon et il est convaincu que c’est le tueur en série. C’est quasiment le même mode opératoire mais la façon de tuer est différente, Yann pense qu’il ne faut pas faire de conclusion hâtive. Hugo n’apprécie pas et lui demande d’appeler les collègues d’Avignon.

A Midi Libre, la rédac chef demande à Marc de faire un article sur un homicide. Marc se rend sur les lieux et prend des photos, il interroge ensuite Becker. Il refuse de lui donner des infos. Pendant ce temps là, Yann explique à Hugo qu’il a appelé les collègues et il y avait bien des similitudes, notamment un lecteur MP3 près du corps.

Chez L Cosmétiques, Boris retrouve Muriel et elle lui dit qu’il a le droit de craquer. Pendant ce temps là, Laurine et Catherine trient les affaires de François. Catherine demande à sa fille d’arrêter de s’en prendre à son frère. Laurine lui reproche de soutenir Elisabeth… Catherine décide de lui donner une leçon. Elle appelle Elisabeth et fait mine de pleurer en faisant son mea-culpa. Elisabeth lui assure qu’elles vont tourner la page. Catherine la félicite pour son mariage, Elisabeth l’invite à la cérémonie ! Catherine raccroche et retrouve son visage glacial.

Janet et Clément reçoivent Sabine et Hugo. Hugo reçoit un mail du travail, c’est la playlist du mp3. Il en parle à Becker : il a la preuve que les deux crimes sont liés ! Mais Becker n’y croit pas et lui explique qu’ils parleront travail au commissariat. Dans la voiture pour rentrer, Hugo est en colère. Sabine pense qu’il a tout gâcher, il aurait du attendre le lendemain.

Pendant ce temps là, Elisabeth et Alain font le plan de table. Alain est choqué qu’elle ait invité Catherine ! Elisabeth l’a trouvée sincère, elle lui a fait de la peine.

Muriel appelle Eve pour lui demander de garder Toma, Eve propose de le prendre pour la nuit et elle accepte. Muriel insiste pour que Boris aille boire un verre avec elle… Et avant même de partir de L Cosmétiques, Muriel embrasse Boris !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un personnage phare disparait, les résumés jusqu’au 6 septembre 2024

VIDÉO Un si grand soleil du 15 août : Muriel embrasse Boris

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez-là sur france.tv