Un Si Grand Soleil du 23 août : Elisabeth a compris et alerte Becker (résumé et vidéo épisode 1454 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 23 août 2024, spoiler résumé de l’épisode 1454 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 23 août 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Evan explique à Elisabeth qu’ils n’ont pas réussi à poser un diagnostic pour Alain. Elisabeth lui demande s’il a envisagé toutes les raisons possibles, dont une intoxication. Evan avoue que rien ne fait penser à ça mais certains produits ne sont pas décelables. Elisabeth craint qu’on ait empoisonné Alain pour l’atteindre ! En larmes, elle reproche à Evan de ne pas avoir assez cherché. Elle lui demande de refaire des analyses dans le sens d’un empoisonnement, il lui assure que ça sera fait.

Une femme est avec son chien en liberté, elle répond à un appel et le chien disparait ! Elle va porter plainte au commissariat, Thierry enregistre sa plainte. Et pendant ce temps là, le chien est avec… Dimitri !



Publicité





Elisabeth confie à Flore qu’elle soupçonne Laurine, qui veut se venger de la mort de son père et la tient pour responsable. Mais Laurine n’était pas au mariage donc ça ne peut pas être elle directement. Flore lui conseille de contacter Becker. Elisabeth lui dit qu’elle a raison, il va venir et elle va lui en parler.

Laurine confronte sa mère, elle lui demande si elle a empoisonné Alain. Elle comprend qu’elle s’est fait inviter au mariage pour empoisonner le mari d’Elisabeth. Catherine dit que ça ne lui aurai pas déplu mais dément avoir fait ça. Catherine la croit capable de beaucoup de choses pour se venger… Catherine assure ne rien avoir à reprocher à Alain.

Charles est au parloir avec Eliott, il lui a trouvé une voiture pour être VTC à sa sortie de prison. Eliott l’interroge sur Rebecca, il lui dit qu’ils vont boire un verre ce soir, et plus si affinités…

Boris remet un rapport à Muriel, il propose ensuite de l’accompagner à un rendez-vous pro. Elle est mal à l’aise mais il lui rappelle que d’un point de vue pro ça a toujours bien fonctionné entre eux.

Becker est au chevet d’Alain. Il parle ensuite avec Elisabeth, qui lui avoue que c’est très dur. Il demande s’il peut faire quelque chose, Elisabeth lui parle de ses soupçons d’empoisonnement. Mais elle n’a aucune preuve, Becker a besoin d’éléments concrets. Plus tard, Elisabeth reçoit un appel de Catherine… Elle prend des nouvelles, Elisabeth dit qu’il va s’en sortir.

A Midi Libre, la rédac chef a du nouveau pour Marc : une nouvelle propriétaire dont le chien a été enlevé. Il refuse de la voir et dit avoir bouclé l’article ! Elle insiste, il doit lui parler. Marc va donc la voir… Elle explique que la police s’en fiche et n’a pas voulu la croire. Elle parle de la demande de rançon reçue par téléphone. Marc lui conseille de retourner voir la police. Elle a déjà prévenu la police, le policier n’avait pas l’air concerné…

Charles et Rebecca sortent du restaurant. Charles essaie d’embrasser Rebecca, qui fait un bond en arrière ! Elle lui dit qu’il n’est pas son type et elle ne mélange jamais travail et sentiments ! Il prend la fuite.

Flore regarde les images du mariage en pleurant.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : la série change de chaîne dès le 9 septembre !

VIDÉO Un si grand soleil du 23 août, extrait : Charles prend un râteau