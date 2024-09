C à vous du 18 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 18 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget 2025 : faut-il augmenter les impôts ? On en parle avec Philippe Aghion, économiste et professeur au Collège de France

🔵 Le témoignage de Mara Goyet qui publie “Jeu cruel”, souvenir d’un tournage avec Jacques Doillon



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Thierry Renou, chef propriétaire du restaurant “Patio” sur le Bassin d’Arcachon

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Landry, le héros de l’émission le “Golden Bachelor” diffusée à partir de ce soir à 21h10 sur M6

🔵 Dans la Suite de C à vous : Michel Leeb & Marie-Anne Chazel, pour la pièce “Parle-moi d’amour” qu’ils joueront à partir du 20 septembre au Théâtre de la Michodière à Paris; et Valérie Perrin, pour son dernier roman “Tata” qui sort aujourd’hui

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 18 septembre 2024 à 19h sur France 5.