C à vous du 2 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 2 avril 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Inéligibilité de Marine Le Pen, séisme politique, crises internationales, dissolution et vie au palais… Olivier Beaumont, grand reporter au Parisien, nous parlera de « La tragédie de l’Elysée. Dans l’enfer des quinquennats Macron » aux éditions Robert Laffont

🔵 “La guerre mondiale n’aura pas lieu” : le nouveau livre de Frederic Encel, docteur en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris. On en parle ce soir



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Michel Drucker pour son livre autobiographique : “Avec le temps” disponible aux éditions Albin Michel

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe traiteur

🔵 Dans la Suite de C à vous : Le journaliste Guillaume Durand, parrain de la campagne préventive sur les cancers de la gorge « Rouge-Gorge 2025 » du 31 au 4 avril 2025; et Aurélie Saada pour son spectacle “Personne d’autre” actuellement au théâtre Marigny

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 2 avril 2025 à 19h sur France 5.