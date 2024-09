C à vous du 4 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Matignon : dénouement imminent ? On en parle avec Nicolas Beytout, fondateur et directeur du journal L’Opinion, et Etienne Girard, rédacteur en chef société de l’Express

🔵 Affaire Auradou-Jégou : les deux rugbymen de retour en France Maître Antoine Vey, l’avocat d’Hugo Auradou et Oscar Jégou



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Julien Santini pour son spectacle “Santini” au Théâtre des Mathurins à Paris à partir du 21 septembre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Duplaissy, chef du restaurant « La Ferme Ostalapia » à Ahetze (Pyrénées-Atlantiques)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Stéphane Guillon pour son livre “Fini de rire”; Benjamin Bernheim, chanteur lyrique pour l’album “Douce France” sorti le 30 août dernier; et Michel Cymes pour son livre “Santé, à vous de jouer !”

