C à vous du 5 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 5 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Michel Barnier nommé à Matignon, on en parle avec : Roselyne Bachelot, ancienne ministre; Patrice Duhamel, journaliste; Joseph Tanguy, député RN de la Somme; et Olivier Faure, président du Parti socialiste et député Seine-et-Marne

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Anthony Gerbeau, chef de “l’Artimon” à Palavas les Flots



🔵 Dans la Suite de C à vous : Barbara Pravi interprète « Qui j’étais » en live; Daniel Auteuil nous présente son film “Le fil” aux côtés des acteurs du casting Alice Belaïdi et Grégory Gadebois; et Mélissa Da Costa pour son livre “Tenir debout”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 5 septembre 2024 à 19h sur France 5.