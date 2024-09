C à vous du 6 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Michel Barnier à Matignon : avec qui peut-il gouverner ? Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre

🔵 Affaire des viols de Mazan, on en parle avec deux des journalistes qui ont couvert la première semaine du procès : Margaux Dadhemar, journaliste police/justice pour Le Figaro, et Marion Dub, journaliste police/justice à RMC



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Anthony Gerbeau, chef de « l’Artimon » à Palavas les Flots

🔵 Dans la Suite de C à vous : Mosimannoff pour son nouveau single « Underneath The Blue »; Michaël Jeremiasz, ancien joueur de tennis handisport et ambassadeur de la délégation française aux Jeux paralympiques de Paris 2024; Florent Manaudou, double médaillé de bronze aux JO de Paris 2024; et Nathalie Rheims pour son livre « Ne vois-tu pas que je brûle »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 6 septembre 2024 à 19h sur France 5.