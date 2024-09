C dans l’air du 19 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 19 septembre 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 19 septembre 2024 : le sommaire

⬛ Barnier : les heures décisives

Michel Barnier a invité, ce jeudi à 15h, les formations politiques qui pourraient participer à la formation rapide de son gouvernement, selon Matignon. Cependant, la composition de cette équipe reste incertaine, alors que des noms circulent déjà, tels que Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau ou Annie Genevard, principalement issus du parti Les Républicains. Cette prédominance LR suscite de fortes tensions avec les macronistes.



Publicité





Dans une interview accordée au Point ce mercredi 18 septembre, Gabriel Attal, ancien Premier ministre et désormais président du groupe Renaissance à l’Assemblée, a tenu à clarifier la position de son parti : « Rien ne pourra se faire sans nous ». Il a ajouté que si des compromis sont trouvés, ce sera selon le principe : « Le Parlement décide, et le gouvernement exécute ». Attal, qui ne cache pas ses ambitions pour la présidentielle de 2027, a également mis en garde l’exécutif en affirmant qu’aucun gouvernement soutenu par le Rassemblement National ne pourrait tenir, et a exprimé sa détermination à « protéger les Français des hausses d’impôts » que Michel Barnier n’a pas exclues. Cette position a également été défendue par Jordan Bardella, président du RN, et Vincent Jeanbrun, porte-parole des députés LR.

De son côté, le président de la République aurait rejeté une première liste de ministres proposée mardi, jugée trop dominée par des personnalités LR. L’Élysée a également annoncé ce jeudi l’annulation d’un déplacement présidentiel prévu en Bretagne ce vendredi, officiellement en raison de « contraintes météorologiques ».

Dans ce contexte, plusieurs questions se posent : que se passe-t-il vraiment à Matignon ? Qui fera partie du prochain gouvernement, et pour quelle politique ? Et surtout, comment les Français perçoivent-ils cette crise politique et quelles sont leurs attentes ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 19 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.