C dans l’air du 20 septembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 20 septembre 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 20 septembre 2024 : le sommaire

⬛ Gouvernement Barnier : à droite toute ?

Le gouvernement ne sera finalement présenté que « d’ici dimanche », le temps d’effectuer les dernières vérifications déontologiques, a annoncé Matignon ce vendredi. Cette décision intervient après une journée intense, marquée par une réunion autour de Michel Barnier avec l’ensemble des forces politiques susceptibles de rejoindre le futur exécutif, suivie d’une présentation à Emmanuel Macron jeudi soir à l’Élysée. Deux semaines après la nomination du nouveau Premier ministre, les négociations, qui semblaient jusque-là stagner, ont brusquement accéléré. Avant même l’annonce officielle, certains éléments de la nouvelle équipe, validés dans leurs grandes lignes par le chef de l’État, commencent à émerger : 38 ministres sont pressentis, dont 16 de plein exercice. Parmi eux, on trouverait 7 macronistes, 3 LR, 2 Modem, un représentant d’Horizons, un centriste, un divers droite et un divers gauche.



Le camp présidentiel conserverait les ministères clés tels que l’Économie (Antoine Armand et Mathieu Lefevre), l’Éducation nationale (Violette Spillebout), le Travail, les Affaires étrangères (Jean-Noël Barrot), la Santé (Geneviève Darrieussecq), et le poste de porte-parole (Maud Bregeon). Cinq ministres sortants devraient être reconduits, notamment Rachida Dati à la Culture et Sébastien Lecornu aux Armées, tandis que d’autres pourraient changer d’affectation, comme Catherine Vautrin aux Territoires et Agnès Pannier-Runacher à l’Écologie. Parmi les nouveaux entrants, plusieurs figures des Républicains sont pressenties, notamment Bruno Retailleau, actuel président du groupe LR au Sénat, qui pourrait être nommé à l’Intérieur, et Annie Genevard, une figure historique du parti, pressentie pour l’Agriculture. La droite pourrait également obtenir l’Enseignement supérieur, l’Outre-mer (François-Noël Buffet étant pressenti), ainsi que les portefeuilles de la Famille et du Commerce. L’ancien élu socialiste Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), est également évoqué pour remplacer Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice.

Cependant, alors que la composition du nouveau gouvernement se précise, les réactions se multiplient à gauche. L’ancien président François Hollande, redevenu député, s’est exprimé sur France Bleu, critiquant la nouvelle équipe : « Pourquoi y a-t-il eu une dissolution si c’est pour avoir à peu près les mêmes, plus à droite encore ? (…) Non seulement il n’y a pas un gouvernement qui correspond au front républicain mais c’est pire encore : on devait avoir un changement, on a une Restauration. » Mathilde Panot, cheffe des députés Insoumis, a quant à elle dénoncé « une extrême droitisation de la Macronie, qui est très inquiétante », tandis que Marine Tondelier, cheffe de file des Verts, a regretté « un passage du front républicain à l’affront républicain ».

Du côté de l’exécutif, on indique que la liste des ministres est en cours de finalisation, avec encore quelques ajustements à faire. La nouvelle équipe gouvernementale devra rapidement se mettre au travail sur plusieurs dossiers prioritaires, dont le budget et l’immigration, des sujets que le nouveau Premier ministre considère comme urgents, notamment face aux attentes du Rassemblement National.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 20 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.