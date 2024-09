Ça commence aujourd’hui du 10 septembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 10 septembre 2024, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, le numéro inédit sur le thème « Hirsutisme : elles ne veulent plus vivre cachées ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 10 septembre 2024, « Hirsutisme : elles ne veulent plus vivre cachées » (inédit)

Audrey souffre d’hirsutisme lié, entre autres, au syndrome des ovaires polykystiques. Elle a développé une hyperpilosité sur le visage, le torse, l’abdomen et le dos. Après des années de complexe, Audrey a pris la décision de s’accepter pleinement et de ne plus se cacher. Un thème inédit et des témoignages touchants seront présentés cet après-midi dans l’émission « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.

Et à 15h05, « Le meurtrier habitait sur le même pallier » (rediffusion)

Les invitées de Faustine partagent une tragédie commune : elles ont assisté, impuissantes, à la mort d’un proche sous leurs yeux. Leur existence a été bouleversée par le geste insensé d’un voisin. Elles ont traversé l’innommable et viennent témoigner de ces drames dont elles ont été les victimes.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 10 septembre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Ils pensaient avoir trouvé le grand amour, mais tout n’était que mensonge », c’est ce lundi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.