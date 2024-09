« Sofia, seule face aux mensonges » : votre téléfilm ce 10 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Sofia, seule face aux mensonges » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 10 septembre 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Sofia, seule face aux mensonges ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Sofia, seule face aux mensonges » : l’histoire, le casting

À l’âge de 7 ans, Sofia a été témoin du meurtre de son père, abattu lors d’un braquage dans une station-service, bien qu’il soit innocent. Devenue adulte, elle est désormais une publicitaire brillante et célèbre ses 35 ans en compagnie de sa meilleure amie, Emily. Ce soir-là, elle accepte l’invitation de son ex-petit ami, Ben, malgré le fait qu’il l’ait trompée dans le passé. Toujours amoureux d’elle, Ben souhaite s’expliquer. Sofia passe la nuit chez lui, mais un mystérieux agresseur les attaque et enlève Sofia, exigeant une rançon de 500 000 dollars. Le lieutenant Wright est chargé de l’enquête tandis que Don Ramirez, un journaliste, et son assistante Jessica, suivent l’affaire de près pour la télévision. Cependant, l’enquête se révèle complexe et Wright se retrouve à accuser plusieurs personnes à tort…

Avec : Keturah Chambers (Sofia Rose), Nkechi Simms (Emily), Aaron Fontaine (Ben), Wil Johnson (Le détective Wright)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « La tueuse à la valise : l’histoire vraie de Melanie McGuire ».

« La tueuse à la valise : l’histoire vraie de Melanie McGuire » : l’histoire et le casting

Ce téléfilm retrace l’affaire de Mélanie McGuire, condamnée pour avoir empoisonné puis tué son mari en avril 2004. Après l’avoir assassiné, elle a démembré son corps et placé les morceaux dans trois valises, retrouvées dans la baie de Chesapeake en mai de la même année.

Avec : Candice King (Mélanie McGuire), Michael Roark (Bill McGuire), Tristan Laurence (Joe Tacopina), Jackson Hurst (Docteur Bradley Miller)