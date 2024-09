Les 12 coups de midi : élimination, abandon, Emilien se confie et dévoile son nouvel objectif !

Publicité





Emilien a franchi le cap des un an d’émissions la semaine dernière dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». En attendant une éventuelle élimination du Maître de Midi, comment ce dernier voit-il son avenir dans le jeu de Jean-Luc Reichmann ? Il s’est confié dimanche auprès de l’animateur de TF1.











Publicité





Et si vous pensiez qu’Emilien pouvait avoir en tête un abandon afin de reprendre ses études, ce n’est pas du tout le cas et il a déjà un nouvel objectif en tête !

« C’est vrai que c’est complètement dingue, en termes d’objectifs. J’ai toujours été réticent au fait de m’en fixer. Mais, je le dis sur le ton de la blague, ce serait bien d’aller jusqu’à 400 (participations). Comme ça, on pourra dire qu’on a fait les 400 coups ensemble » a expliqué Emilien dimanche dans « Les 12 coups de midi ».

Autant dire que même après un an et même avec plus de 1,5 million d’euro en poche, la motivation d’Emilien reste intacte !



Publicité





En attendant de voir si Emilien réussira à atteindre son objectif, retrouvez-le ce midi sur TF1.