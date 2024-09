Demain Nous Appartient spoiler : Aaron fait une surprise à Lisa (vidéo épisode du 4 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Aaron a pris sa décision dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il a décidé de rester à Sète et ne pas suivre Lisa à Berlin. Mais ces deux là ont décidé de continuer leur relation à distance.











La jolie surprise d’Aaron

Et quelques jours, Aaron va préparer une jolie surprise pour Lisa. Aaron a sorti le grand jeu. Victoire et Lisa découvrent une table magnifiquement dressée, tout cela pour savourer les derniers moments avant le départ d’Amel et Lisa !

Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’un drame se prépare puisqu’en fin de semaine, plusieurs tueurs en série vont s’évader de prison, dont Benoit Letellier…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1763 du 4 septembre 2024 : la surprise d’Aaron

