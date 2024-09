Echappées Belles du 21 septembre : direction le Vercors ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 21 septembre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Le grand spectacle du Vercors » suivi de la rediffusion « Un été en Suisse ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 21 septembre 2024, à 21h – « Le grand spectacle du Vercors »

Le Vercors est un territoire à cheval entre l’Isère et la Drôme, offrant des paysages aussi magnifiques que « rustiques » et une atmosphère de bout du monde. Comment s’y faire une place, trouver une activité qui permette de vivre économiquement tout en mettant en valeur ce patrimoine naturel et vivant ?

Ce périple dans le Vercors invite à découvrir une terre préservée, traversée par la Réserve Naturelle Nationale des Hauts Plateaux, la plus vaste de France métropolitaine, ainsi que par le Parc Naturel Régional du Vercors. C’est aussi un voyage dans une région chargée d’Histoire, marquée par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Terre d’action, elle offre une multitude d’activités, et pour Ismaël Khelifa, c’est l’occasion de s’immerger dans le dynamisme d’un territoire à la fois rude et accueillant, animé par des agriculteurs, producteurs, restaurateurs, acteurs touristiques et passionnés de sport. Tous partagent un amour profond pour ce territoire diversifié et souhaitent en faire découvrir les beautés et les défis.

Les reportages : Un massif sculpté par le calcaire / La jolie colo / La mémoire de la Résistance / Restaurer la biodiversité / Les amoureux du Vercors / La noix dans tous ses états.



Echappées Belles du 21 septembre à 22h35 – « Un été en Suisse »

Le canton suisse du Valais, situé à la frontière de la France et de l’Italie, se distingue par ses paysages contrastés : sommets majestueux de plus de quatre mille mètres, glaciers imposants, vignobles étendus et vallées préservées le long du Rhône. Ce contraste se reflète aussi chez ses habitants, attachés à leurs traditions tout en étant ouverts à l’innovation.

Terre de champions et de performances, le Valais est un haut lieu du sport. En hiver, les skieurs dévalent ses pentes enneigées, tandis qu’en été, les cyclistes arpentent ses sentiers vallonnés. La région est également réputée pour sa gastronomie, avec des chefs étoilés comme Damien Germanier qui subliment les produits locaux.

Au fil de son voyage, Jérôme Pitorin partira à la rencontre de Valaisans fiers de leur culture, mais audacieux dans leurs initiatives. Il découvrira ces ambassadeurs de l’excellence et pionniers de nouvelles tendances, qui réinventent ce canton de tous les possibles.

Les reportages : Le plus haut barrage du monde / Le chalet suisse revisité / L’excellence valaisanne au féminin / Les Bisses, un système ancestral de pointe / L’Agriculture 4.0 / Le Valais, une terre de glace.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 21 septembre 2024 dès 21h sur France 5