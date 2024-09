Publicité





Grands Reportages du 8 septembre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands Reportages du 8 septembre 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Cote Atlantique : La ruée vers l’ouest » épisode 1

Vendée, Côte d’Argent, Bassin d’Arcachon, Landes, Pays Basque… Malgré une météo parfois changeante, la Côte Atlantique reste chaque été l’une des destinations favorites des touristes français et étrangers. Véritable « Californie à la française, » elle séduit par son cadre naturel et sa douceur de vivre. Pendant un été, nous avons parcouru ses 600 kilomètres de littoral, avec ses plages infinies et ses forêts de pins, pour vous raconter un été unique à travers une série en trois épisodes.

A 14h50 : « Cote Atlantique : La ruée vers l’ouest » épisode 2



Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.