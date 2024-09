Ici tout commence du 11 septembre : Lionel face à la disparition d’Inès (résumé + vidéo épisode 1000 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1000- Inès a fugué dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, alors qu’il doit passer une épreuve du concours du master, Lionel découvre que sa petite soeur n’est pas allée en cours et qu’elle a disparu !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 11 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1000

Laetitia est aux petits soins pour Zoé et Lionel. Elle a préparé un super petit déjeuner pour qu’ils soient au top pour leurs épreuves ! Mais Zoé ne peut rien avaler et file à l’institut. De son côté, Lionel reçoit un appel du lycée, Inès n’est pas allé en cours… Elle n’était pas chez sa copine, elle a menti et a fugué !

En pleine compétition, Lionel prend une décision cruciale. Pour Anaïs, c’est le moment d’aller de l’avant. Quant à Marc Leroy et Rose, ils s’associent, animés par leur passion pour la cuisine !



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Lionel et ses soeurs découvrent enfin où est leur père (vidéo épisode du 13 septembre)

Ici tout commence du 11 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.