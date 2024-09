Ici tout commence du 17 septembre : Jasmine sous le choc face à la vérité (résumé + vidéo épisode 1004 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 17 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1004- Les choses vont mal tourner pour Cléo ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ce soir, Jim décide de dire la vérité à Jasmine sur Cléo…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 17 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1004

Jim retrouve Souleymane, qui lui explique qu’il n’a pas réussi à parler à Cléo la veille… Jim ne comprend pas, il est remonté et veut que Jasmine sache. Alors quand Cléo et Jasmine débarquent, Jim confronte Cléo au sujet du CV de Jasmine qu’elle a utilisé et qu’ils ont découvert dans son carnet… Jasmine est sous le choc alors que Cléo leur reproche d’avoir fouillé dans ses affaires.

Acculée, Rose doit prendre les choses en main. Et une terrible nouvelle guette les internes de l’Institut… Les chambres vont être reformées et ça va se décider sur tirage au sort !



Ici tout commence du 17 septembre 2024 – extrait vidéo

