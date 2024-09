Plus Belle La Vie du 17 septembre 2024 : Vanessa se venge de Blanche ! (résumé + extrait vidéo épisode 171 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 17 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 171 de PBLV – Le corbeau va finalement se dévoiler dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et surprise, il s'agit de Vanessa Kepler !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 septembre 2024 – résumé de l’épisode 171

Luna fouille frénétiquement le Pavillon des Fleurs, mais Blanche estime que c’est en vain puisqu’il n’y avait que deux micros. Luna est inquiète que le corbeau puisse les dénoncer à la police, mais Blanche pense que s’il avait voulu le faire, il l’aurait déjà fait. Luna reproche à Blanche d’avoir parlé au corbeau au micro, mais Blanche insiste sur la nécessité de se confronter à la réalité.

Au commissariat, Jean-Paul informe Samuel que la carte bleue de Yanis est toujours utilisée à Milan. Samuel est perplexe et pense que quelqu’un d’autre l’utilise. Jean-Paul lui rappelle que l’affaire est désormais prise en charge par Interpol.



Au Mistral, Samuel interroge Jennifer sur sa visite chez la cheffe Duroc le 4 septembre et lui explique que le téléphone de Yanis a été localisé près de cet endroit. Samuel suspecte qu’il voulait faire pression sur Blanche et Luna, mais Jennifer et Barbara assurent ne pas l’avoir vu. Barbara retourne à la cuisine, tandis que Jennifer quitte précipitamment pour retourner travailler sans avoir mangé.

Au Pavillon des Fleurs, Barbara et Jennifer racontent à Blanche et Luna leur conversation avec Samuel. Luna est préoccupée par la possibilité que la police analyse le GPS de la voiture de Blanche et découvre l’endroit où le corps de Yanis a été enterré. Elle propose de faire disparaître la voiture et de la signaler comme volée. Jennifer suggère de la cacher dans un parking souterrain presque abandonné. Blanche lui donne la clé, et Jennifer prévoit de dire à Samuel qu’elle rentre tard pour aller à la salle de sport.

Jennifer rentre chez elle et Samuel est surpris qu’elle soit rentrée plus tôt que prévu. Il a essayé de l’appeler lorsque son téléphone était éteint. Il s’inquiète pour elle, la trouvant étrange au Mistral. Jennifer lui reproche de la questionner comme s’il était au travail. Pendant ce temps, au Pavillon des Fleurs, Blanche, au téléphone avec Luna, entend des bruits de pas et découvre que Vanessa Kepler est là.

Eric vient au Mistral pour prendre un café et remarque à Gabriel qu’il ne l’a pas vu depuis un moment. Gabriel annonce qu’il est devenu ministre puis part. Eric est surpris et Thomas explique qu’il travaille d’arrache-pied pour rembourser ses dettes. Thomas ajoute que Gabriel est revenu à la maison, mais qu’ils dorment séparément. Eric pense que Thomas est trop dur avec Gabriel.

Thomas se rend au cabinet médical et propose à Gabriel de sortir, ayant décalé ses rendez-vous. Gabriel est étonné. Thomas lui demande de ralentir et de ne pas sacrifier leur relation pour le travail. Gabriel veut que Thomas rachète le bateau de son père, mais Thomas craint de perdre Gabriel à cause de cela.

Gabriel et Thomas sont sur la plage. Gabriel avoue qu’il est épuisé mais que la promenade était agréable. Thomas se confie sur le fait qu’ils n’ont presque rien en commun et qu’ils passent des soirées séparés. Gabriel s’endort pendant que Thomas parle.

Robert invite Mirta à danser le disco, mais elle confie à Yolande qu’il l’agace. Yolande est convaincue qu’il essaie de la séduire. Mirta est hésitante sur l’idée de retomber amoureuse, craignant le prix à payer. Yolande pense que Mirta a peur et risque de renoncer à une belle histoire par crainte de l’incertitude. Plus tard, Robert rend visite à Mirta à la résidence. Elle est occupée, mais il insiste pour savoir pourquoi elle a décliné son invitation. Mirta lui dit qu’elle n’acceptera pas. Robert, ayant eu un coup de cœur, insiste pour apprendre à la connaître. Il parvient à la faire danser malgré sa réticence.

Robert et Mirta se retrouvent en train de danser joyeusement. Mirta avoue qu’elle ne s’était pas amusée comme ça depuis longtemps. Robert lui prend la main et propose un festival à la Friche de la Belle de Mai le week-end suivant, ce qu’elle accepte.

VIDÉO Plus belle la vie du 17 septembre 2024 – extrait vidéo

