Ici tout commence du 30 septembre : Marc et Jasmine apprennent le pire ! (résumé + vidéo épisode 1013 en avance)

Ici tout commence du 30 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1013- Jim est hospitalisé d’urgence ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il s’en sort bien après son terrible accident de scooter, mais Cléo est toujours dans la nature et prête à tout…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 30 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1013

Plus de peur que de mal pour Jim après son terrible accident de scooter. Il a été hospitalisé d’urgence mais il devrait être rapidement de retour à la maison. Marc Leroy et Jasmine sont à l’hôpital, encore sous le choc de la violence de l’accident. Bien qu’ils peinent à comprendre les circonstances de cet incident, la gendarmerie s’apprête à répondre à leurs questions. Le commandant les rejoint et les informe que d’importantes traces de somnifères ont été détectées dans le sang de Jim ainsi que dans sa gourde ! Il est convaincu que quelqu’un en veut au jeune homme. Jasmine fait rapidement le lien avec Cléo…

De son côté, Cléo n’a pas dit son dernier mot et compte toujours tuer Jim, qui est plus que jamais en danger !



Pendant ce temps là à l’Institut, un défi est lancé aux élèves. Quant à Carla, Coline ne sait pas si elle doit la prendre au sérieux ou non !

Ici tout commence du 30 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.