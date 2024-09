Plus Belle La Vie du 30 septembre 2024 : la lourde décision de Luna (résumé + extrait vidéo épisode 180 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 30 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 180 de PBLV – Les choses se corsent pour Blanche, Luna, Barbara et Jennifer cet après-midi dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En réaction, Luna va prendre une lourde décision !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 septembre 2024 – résumé de l’épisode 180

Luna et Jennifer sont au Mistral avec Barbara, tandis que Blanche est toujours au commissariat. Jennifer leur confie que Samuel ne parle plus du tout de l’enquête. Elle a peur pour lui et souhaite désormais qu’elles le laissent en dehors de tout ça. Bien que Luna essaie de rester optimiste, Jennifer et Barbara redoutent que la police ne retienne Blanche. Barbara pense même qu’elle pourrait finir en prison.

Au commissariat, Jean-Paul poursuit l’interrogatoire de Blanche à propos du vol de sa voiture et du coup que le voleur lui aurait infligé, un détail qu’elle n’avait pas mentionné auparavant. Blanche répète inlassablement la même version. Jean-Paul l’interroge alors sur le changement du pare-chocs de sa voiture, ce qu’elle nie, affirmant que cela doit être l’œuvre du voleur. Jean-Paul l’informe que la voiture sera conservée pour analyse.



Blanche rejoint Luna mais ne parvient pas à manger, angoissée par les mensonges qu’elle a racontés à la police. Pendant ce temps, Samuel tente de défendre Blanche face à Jean-Paul, qui soupçonne que Samuel a peur et que sa petite amie pourrait être impliquée…

Au Pavillon des Fleurs, Blanche, Jennifer et Barbara se retrouvent, mais Luna est absente. Un coursier arrive avec une lettre de Luna, tandis que cette dernière se rend au commissariat pour se dénoncer.

Pendant ce temps, Ariane est au téléphone lorsqu’elle est interrompue par Zoé, qui lui annonce que la juge les convoque jeudi, avec un avis favorable de l’ASE pour l’adoption. Zoé est aux anges et propose à sa mère de déjeuner avec Eric. Mais Ariane, visiblement troublée, décline l’invitation. Plus tard, Ariane rencontre Louis Robbie, fraîchement sorti de prison. Elle lui demande de ne pas entrer en contact avec Zoé. Louis souhaite savoir comment elle va, et Ariane lui répond que tout va bien et que l’adoption est en bonne voie.

Ariane confie à Eric que Louis Robbie est sorti de prison. Eric comprend que Zoé n’est pas au courant et la prévient que si elle l’apprend, elle sera furieuse. Ariane exprime ses craintes pour Zoé. Plus tard, Zoé ramène des sushis à Ariane, mais cette dernière a du mal à se réjouir. Zoé sentant que quelque chose cloche, pousse Ariane à lui parler. Ariane lui avoue alors que Louis est sorti de prison et qu’elle a voulu éviter qu’il la contacte, notamment à cause du rendez-vous pour l’adoption. Zoé, attristée de ne pas pouvoir voir Louis, promet à Ariane de ne pas chercher à le joindre.

De son côté, Robert arrive à la résidence pour voir Mirta, mais Yolande l’informe qu’elle est absente. Elle lui explique que Mirta est stressée par les longs voyages et en profite pour lui révéler qu’elles se sont mariées ! Robert est choqué par la nouvelle, mais Yolande lui assure qu’il n’y a pas de jalousie, car elles sont dans un couple libre.

De retour à la résidence, Yolande remet à Mirta une lettre de Robert. Bouleversée, Mirta découvre qu’il annule leur voyage et lui reproche son manque d’honnêteté. En pleurs, elle essaie de le joindre, mais tombe sur son répondeur… Elle craint qu’il ait bloqué son numéro !

