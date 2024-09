Ici tout commence du 5 septembre : Eliott et Lionel vont trop loin (résumé + vidéo épisode 996 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 5 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 996 – Lionel et Eliott vont aller beaucoup trop loin ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Eliott encourage à Lionel à aller encore plus loin dans ses mensonges et ça devient n’importe quoi !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 5 septembre 2024 – résumé de l’épisode 996

Lionel ne sait plus quoi faire, Zoé ne fait qu’envoyer des messages et tenter d’appeler leur père… Eliott pense qu’il doit absolument trouver un moyen de la rassurer avant l’épreuve de salle, même en allant très loin ! Eliott lui conseille de modifier sa voix pour l’appeler en se faisant passer pour leur père. Lionel a une autre idée : une vidéo truquée prouvant qu’il est à Singapour ! Et pour ça, Lionel n’hésite pas à demander à Sabri en le menaçant !…

Pendant l’épreuve de salle, Cléo dérape et fait une très lourde erreur. Quant à Jasmine, elle doit faire face à une urgence liée à un doudou !



Ici tout commence du 5 septembre 2024 – extrait vidéo

