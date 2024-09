Plus Belle La Vie du 5 septembre 2024 : Luna, Blanche, Barbara et Jennifer vont trop loin (résumé + extrait vidéo épisode 163 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 5 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 163 de PBLV – Barbara a tué Yanis cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et avec Luna, Blanche et Jennifer, elles vont aller beaucoup trop loin !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 septembre 2024 – résumé de l’épisode 163

Blanche, Luna, Barbara, et Jennifer sortent de la voiture et découvrent Yanis, inconscient. Jennifer se charge de vérifier son pouls et annonce qu’il est mort. Terrifiée, Barbara panique, craignant d’aller en prison. Jennifer, Luna et Blanche tentent de la rassurer, lui assurant qu’elles ne diront rien.

Luna ouvre le coffre de la voiture de Yanis et découvre des pelles, et un sac contenant des vêtements d’enfants, suggérant qu’il prévoyait peut-être de les enlever. Luna décide qu’elles doivent tout faire disparaître ! Elle propose de traîner le corps de Yanis pour l’enterrer loin du chemin. Avec des pelles trouvées dans la voiture, elles creusent un trou. Barbara, paniquée, pleure et affirme qu’elle ne pourra jamais garder ça secret. Luna lui rappelle qu’elles n’ont pas le choix et qu’aucune d’elles ne doit craquer. Elles se jurent de ne jamais rien révéler.



Publicité





Le lendemain, au commissariat, Jean-Paul informe Patrick que travailler dimanche ne l’arrange pas. Sans attendre de réponse, il se sert un café. Patrick lui explique qu’en raison du sous-effectif, il ne peut pas lui accorder ce privilège, même s’il est son gendre, et qu’il ne ne veut pas faire de favoritisme.

Plus tard, dans son bureau, Patrick surprend Ariane, allongée sur son canapé. Elle lui demande une semaine de vacances fin octobre. Patrick hésite, mais elle insiste en expliquant qu’elle souhaite acheter des billets d’avion. Peu après, Patrick fait une annonce devant toute l’équipe : il est temps de remettre les choses au clair. Il demande à tous d’arrêter de lui demander des faveurs et précise qu’il traitera tout le monde de manière équitable. Son bureau n’est pas un lieu de passage libre.

Au Mistral, Jennifer commande un café. Barbara la rejoint, visiblement perturbée. Jennifer lui demande comment elle va, et Barbara, n’ayant pas dormi, avoue qu’elle ne tiendra pas. Jennifer, ferme, lui rappelle qu’elle n’a pas le droit de craquer. D’autant plus que le compagnon de Jennifer est policier, et qu’elle a dû inventer une excuse pour justifier son retard à Samuel. Kilian surprend le mot « accident » et les interroge, mais Jennifer ment en disant qu’elles parlaient d’une amie…

Au Pavillon des Fleurs, Blanche, Luna et Barbara discutent. Luna assure qu’elles ont fait disparaître la voiture, mais refuse d’en dire plus. Barbara insiste, alors Luna avoue avoir garé la voiture sur une place handicapée, pensant qu’elle finirait à la fourrière. Ainsi, après un certain temps, elle serait mise aux enchères et changerait de propriétaire. Au commissariat, Morgane informe Ariane que la disparition d’un employé a été signalée. Ariane ne trouve pas cela inquiétant jusqu’à ce que Morgane mentionne le nom : Yanis.

Pendant ce temps, Mehdi rejoint Gabriel qui rentre d’une garde et doit voir un patient dans cinq minutes. Mehdi lui fait remarquer qu’à ce rythme, il va s’épuiser, mais Gabriel rétorque qu’il veut rembourser ses dettes. Mehdi pense qu’il cherche à se punir, et Léa, qui a entendu la conversation, semble troublée.

Léa discute avec Thomas au cabinet médical et lui rappelle qu’il n’était pas censé reprendre le travail aussi tôt. Thomas lui parle ensuite de Gabriel. Il souligne le fait qu’il est absent chaque nuit, craignant une rechute de son addiction au jeu. Léa le rassure en lui expliquant qu’il fait des gardes à l’hôpital… Plus tard, Thomas retrouve Gabriel endormi sur un banc. Il lui demande des explications sur ses gardes nocturnes et s’inquiète. Gabriel promet qu’il fait tout cela pour racheter le bateau de Roland, s’accrochant à cet objectif.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une liaison secrète, un corbeau, les résumés jusqu’au 20 septembre 2024



VIDÉO Plus belle la vie du 5 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.