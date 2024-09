Ici Tout Commence spoiler : Anaïs fait une proposition à Milan (vidéo épisode du 12 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Anaïs va mettre les choses au clair et faire une proposition à Milan dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, ils se retrouvent dans la réserve et on peut dire que Milan ne s’attendait pas à ça !











Anaïs explique à Milan qu’ils ont passé un bon moment ensemble mais elle n’oublie pas ce qu’il a fait… Alors elle propose à Milan de se voir que pour les bons moments, rien de plus ! Milan ne sait pas si ça lui convient mais il se laisse entrainer dans le feu de l’action… On peut dire que la cheffe du Double A n’a pas intérêt à se faire griller dans les bras d’un 1ère année dans la réserve !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1001 du 12 septembre 2024, Anaïs retrouve Milan



