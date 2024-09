C dans l’air du 10 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 10 septembre 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 10 septembre 2024 : le sommaire

⚫️ Dorothée Olliéric, grand reporter à France Télévisions et auteure de *Maman s’en va-t-en guerre, Ma vie de grand reporter* (éd. du Rocher), sera l’invitée de Caroline Roux dans « C dans l’air ». Depuis trente ans, elle couvre les conflits en racontant la guerre à travers les histoires d’hommes et de femmes. Elle a écrit ce livre pour expliquer à ses enfants pourquoi elle parcourt des zones de guerre comme la Tchétchénie, l’Afghanistan, l’Irak, le Mali ou l’Ukraine. Olliéric abordera la dégradation des droits des femmes en Afghanistan sous le régime taliban et son expérience de reporter de guerre.

⬛ Viols de Mazan : le procès de l’horreur



Publicité





Un procès exceptionnel s’est ouvert à Avignon où Dominique Pélicot, 71 ans, est jugé pour avoir drogué sa femme, Gisèle, et permis son viol par des dizaines d’inconnus contactés en ligne. Cinquante d’entre eux comparaissent. Alors que la première semaine a porté sur la victime, la deuxième se concentre sur l’accusé, décrit par ses proches comme un homme sans antécédents psychiatriques. Son interrogatoire a été reporté pour cause d’hospitalisation. Le procès explore la soumission chimique, un phénomène en hausse. Les questions du pardon et de la justice restaurative sont également soulevées.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 10 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.