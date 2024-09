Ici Tout Commence spoiler : Carla inquiète, Rose lui annonce que... (vidéo épisode du 23 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Rose va inquiéter Carla dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Rose doit trouver le courage de parler à sa fille et elle reste énigmatique…











Rose vient voir Carla et Bérénice dans le parc ce l’institut. Elle demande à Carla de passer la voir chez elle, elle a besoin de lui parler… Carla et Bérénice ont déjà prévu un ciné le soir, et Rose refuse de lui dire comme ça avant qu’elle retourne en cours. De quoi inquiéter Carla, qui se demande bien ce qu’elle va lui dire !

Bérénice décide de reporter le cinéma pour que Carla soit dispo pour sa mère… Elle est très loin d’imaginer que Rose va lui annoncer que Coline est sa cousine !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1008 du 23 septembre 2024, Rose inquiète Carla

