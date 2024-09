Ici Tout Commence spoiler : Eliott fait une révélation sur Greg ! (vidéo épisode du 12 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Eliott va faire une révélation au sujet de Greg dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Eliott, Greg, Jasmine et Naël sont réunis tout les quatre et profitent de l’instant.











Greg souligne que le fait que la nouvelle promo a été sélectionnée par son mari, il trouve classe qu’Eliott ait encadré le concours d’entrée de l’institut Auguste Armand cette année. Et Eliott en profite pour révéler à Jasmine que Greg lui avait suggéré plusieurs idées d’épreuves, qu’il trouvait plus nulles les unes que les autres !

Jasmine se range de l’avis d’Eliott, et même le petit Naël. Sourires et rires sont au rendez-vous, Greg, Eliott et Jasmine n’ont rien perdu de leurs complicité.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1001 du 12 septembre 2024, la révélation d’Eliott

