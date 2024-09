C à vous du 9 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 9 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Michel Barnier à Matignon : qui pour gouverner ? On en parle avec Aurore Bergé, ministre déléguée démissionnaire chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les Discriminations

🔵 L’Abbé Pierre accusé de violences sexuelles : 17 nouveaux témoignages. Sœur Véronique Margron, religieuse, présidente de la Conférence desreligieux et religieuses de France, et Héloïse de Neuville, journaliste au service religions de La Croix, sont les invités de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexis Voisenet, chef propriétaire du restaurant « Maison Avoise », à Issy-les-Moulineaux

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Alison Wheeler pour son spectacle « La promesse d’un soir », en tournée partout en Franc

🔵 Dans la Suite de C à vous : On revient sur la fin des Jeux avec Thomas Jolly, le directeur artistique des cérémonies de Paris 2024 et Thierry Reboul, directeur exécutif des cérémonies de Paris 2024; et Camille Cottin et Simon Moutaïrou présentent le film « Ni chaînes, ni maîtres » au cinéma le 18 septembre

