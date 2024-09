Ici Tout Commence spoiler : Léonard sous le choc face à Gaspard qui... (vidéo épisode du 26 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Léonard n’a pas eu de chance avec le tirage au sort des chambres dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Avec Gaspard, c’est plus tendu que jamais et ça part super mal avec Léonard, le roi de la provoc de l’institut Auguste Armand. Et dans quelques jours, Léo va être sous le choc en découvrant Gaspard dans une situation gênante…











Alors qu’il rentre de faire du sport avec Maya, Léonard ouvre la porte et découvre Gaspard avec une fille sur son lit ! Décidément, Gaspard ne lui épargne rien ! Maya conseille à Léo de rentrer et s’imposer, chez lui. Mais il est trop gêné et refuse d’entrer…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1011 du 26 septembre 2024, Léo choqué en découvrant Gaspard avec une fille



