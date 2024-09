Les 12 coups de midi du 27 septembre : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ? Indice

Publicité





Les 12 coups de midi du 27 septembre 2024, 366ème victoire d’Emilien – Mais jusqu’où ira Emilien dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ? C’est la question que tout le monde se pose alors qu’il a franchi la barre des un an d’émissions cette semaine. Aujourd’hui, Emilien a signé une 366ème victoire tout en butant encore sur une question du Coup de Maître.











Publicité





Les 12 coups de midi du 26 septembre, un nouvel élément sur l’étoile mystérieuse

Emilien a donc remporté 1.000 euros à partager et totalise 1.551.027 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, le nouvel indice apparait mieux et il s’agit d’une chaussette marionnette multicolore. Mais qui peut bien se cacher derrière cette étoile ? Le suspense reste entier !

Rappel des indices déjà présents : une branche de palmier, un dojo en photo de fond, et du savon liquide.

A LIRE AUSSI : Les 12 coups de midi : Émilien éliminé ? La grosse bourde de TF1 !



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+