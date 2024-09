Les Cinquante du 13 septembre : un nouveau jeu, rebondissement (résumé + replay épisode 10)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l'épisode 10 du vendredi 13 septembre 2024 – C'est parti pour l'épisode 9 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Hillary vient de réintégrer l'aventure en éliminant Yaël.











Tout le monde se réveille alors qu’il y a désormais plusieurs groupes et alliances. Au réveil, Nikola confie qu’il a beaucoup discuté avec Julie R. mais il n’a pas senti d’étincelle. Il veut creuser plus avec Séphora. De son côté, Jean-Pascal est un peu miné par le départ de Patrice.

Le Lion annonce qu’il s’ennuie et qu’il a décidé de les ajouter. Il diffuse la chanson de Jean-Pascal ! Il voit que tout le monde chante et ça le rebooste.

Au château, Enzo, Valentin et Gaëtan parlent stratégie, mais Nikola veille et essaie de les écouter. Avec Alex, ils friment en disant qu’ils ont Jordan à leurs côtés… Enzo décide d’en parler cash avec Jordan. Et de son côté, Nikola essaie de rallier Séphora à son alliance.



Toute la journée, les joueurs créent des stratégies et essaient de rallier ce qui n’ont pas encore de clan. Mais Grace refuse de se positionner.

Le Lion annonce un « Cap ou pas cap ? », le Renard vient chercher… Eddy ! Il a peur en se retrouvant face au Renard. Il a une balle et des anneaux devant lui : en cas de victoire il fera monter la cagnotte de 1.000 euros, en cas d’échec elle perdra 1.000 euros, et s’il renonce elle perdre 500 euros. Eddy décide de jouer. Il s’agit de faire rebondir une balle tout en mettant des anneaux sur un cylindre. Le premier qui met tout ses anneaux a gagné ! Le Renard galère et Eddy est très fort. Et c’est gagné ! Il permet à la cagnotte d’augmenter de 1.000 euros. Tout le monde le félicite.

Kévin essaie toujours de séduire Lisa-Marie mais elle ne croit pas à ses belles paroles et affirme que c’est un beau parleur.

Le Lion annonce le début du jeu numéro 2 dans l’arène. Les joueurs découvrent un grand carré noir dans l’arène. Ils doivent se mettre en binômes à l’intérieur du carré. Ils ne savent pas s’ils vont devoir jouer ensemble ou l’un contre l’autre, le choix des binômes est donc difficile.

Le Lion annonce que le jeu va pouvoir commencer. Les animaux emmènent des liens et chaque binôme est donc lié. Ils doivent réussir à démêler leurs cordes et se séparer ! Les destins binômes sont donc liés, certains regrettent leurs choix.

Les Cinquante, le replay du 13 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce vendredi 13 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 16 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 14.