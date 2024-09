Un Si Grand Soleil du 16 septembre : Manu trouve le mobile du tueur en série (résumé et vidéo épisode 1469 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 16 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1469 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 16 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







C’est l’heure du transfert d’embryon pour Johanna. La gynéco vient lui expliquer que ça va être rapide et indolore. Elle lui dit qu’elle pourra ensuite reprendre ses activités et même faire du sport, mais Yann se montre très protecteur. Elle explique comment ça va se passer. Yann attend dans la salle d’attente, Johanna ressort un peu plus tard et lui demande de la déposer au cabinet. Il aurait préféré qu’elle se repose mais elle insiste.

Manu appelle Becker, il a eu le directeur de l’association sportive de Montpellier. Evan et les deux autres victimes en faisaient partie. Becker lui dit de creuser cette piste, ils n’ont plus que 10 jours pour le retrouver vivant ! Hugo, Elise et Alex font le point. Pour Hugo, Clarysse et Lilou n’ont pas le profil, Céline est la principale suspecte. Alex assure que son date va bien se passer, Elise craint qu’il rate encore son coup…



Johanna arrive au cabinet, elle s’installe devant son ordinateur et appelle son client. Il ne comprend pas et lui explique que Claudine a repris son dossier. Johanna lui assure qu’il y a un gros malentendu, elle s’occupe toujours de son dossier et l’aurait prévenu s’il y avait eu un problème. Johanna est remontée. Pendant ce temps là, Yann se remémore les souvenirs de la grossesse de sa femme…

Alex est à son rendez-vous, équipé de micro. Céline arrive et lui parle d’une impression de remake. Alex semble sous le charme et elle l’informe qu’il n’y aura pas de troisième chance. Alex se confie sur ses ex, Céline pense que pour vivre des choses fortes il faut savoir prendre des risques. Il essaie d’en savoir plus sur elle mais elle esquive. Céline dit qu’elle doit partir, Alex propose de la raccompagner s’en s’occuper du verre. Elise récupère le verre.

Yann se confie à Hugo, il n’arrête pas de penser à leur fiv et peine à se concentrer sur leur travail. Hugo trouve ça normal. Yann lui dit que ça le fait repenser à Alexandra, mais il est heureux de pouvoir revivre ça avec Johanna.

Elise retrouve Alex au pied de l’immeuble de Céline, elle lui reproche de ne pas avoir respecté le plan et s’emporte. Elle lui rappelle que c’est peut être une meurtrière.

Johanna agresse Claudine et lui reproche de lui avoir volé son client. Claudine dit avoir fait ça pour le bien du cabinet et pour le sien, elle devrait la remercier. Johanna l’envoie balader. Florent les a vues et vient demander à Claudine ce qui se passe encore. Florent lui reproche de ne pas l’avoir appelée pour lui demander son accord.

Alex et Elise font le point avec Becker. Alex pense que Céline n’est pas leur tueuse, il dit ne pas avoir eu un mauvais feeling et Becker trouve ça léger. Elise pense qu’elle est manipulatrice, elle ne lui a rien dit sur elle. Becker lui demande de trouver un moyen pour la mettre en garde à vue pour l’interroger.

Evan est toujours enfermé et attaché, il y a des fourmis partout et il n’a pas mangé. Son bourreau récupère la nourriture couverte de fourmis.

Johanna est en colère et parle de Claudine à Yann. Mais il pense que c’est pas une mauvaise idée qu’elle reprenne certains de ses dossiers, ça rend Johanna encore plus furieuse. Elle aimerait qu’on la considère normalement, elle sort prendre l’air. Johanna marche sous la pluie, elle a mal au ventre…

Manu vient parler d’Evan à Becker. Il a trouvé quelque chose : il y a 23 ans lors d’une soirée caritative, un étudiant, Léo Dormois, est mort d’une noyade. Ça correspond à la date où ils retrouvent les morts, ça a été déclaré en accident mais il soupçonne que les trois victimes soient mêlés à la mort de Léo. Quelqu’un voudrait le venger !

