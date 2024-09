Les Cinquante du 30 septembre : le deal choc du Lion, que va faire Maissane ? (résumé + replay épisode 21)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 21 du lundi 30 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 21 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après les éliminations de Nicolas, Gaëtan et Lidia.





Loanne taquine Simon, elle pense qu’il est attiré par Carla… Nikola ne trouve pas ça drôle vis à vis de Cassandra. Mais il informe Carla que quand Simon a dit « je t’aime » à Cassandra au moment de son départ, elle n’a pas répondu…







Le Lion annonce aux joueurs une soirée dorée ! Les joueurs sont ravis de pouvoir se détendre et profiter. Nikola veut en profiter pour faire une déclaration à Séphora. Ses potes lui conseillent d’être sérieux et ne pas la jouer sur le ton de l’humour.

La soirée commence et tout le monde s’éclate. Mais Enzo rappelle à Lou qu’il ne faut pas oublier la stratégie… Il pense qu’il ne faut surtout pas rester passif. Maissane est d’accord et elle veut convaincre Jordan de garder Enzo. Elle va donc lui parler et essaie la flâtrie. Mais ça ne marche pas, Jordan ne compte pas épargner Enzo !



Nikola parle avec Lisa-Marie, qui se confie vis à vis de Simon… Il ne s’y attendait pas, Lisa-Marie est toujours intéressée par Simon. Il lui conseille d’écouter son coeur, il jure de ne rien dire mais il va directement en parle à Simon et Kévin ! Mais pour Simon, c’est de l’histoire ancienne et ça ne l’intéresse pas.

Nikola danse avec Séphora, ils se rapprochent… Et Kévin va parler avec Lisa-Marie. Il ne lui en veut pas au sujet de Simon.

Nouveauté : le deal du Lion, Maissane va-t-elle partir ?

Le lendemain matin, le Lion annonce une nouveauté : « le deal du Lion » ! Personne ne sait à quoi s’attendre. Le Chien arrive dans le château et emmène Maissane ! Le Lion l’accueille, elle est convoquée pour un deal de la plus haute importance. Un deal qui pourrait transformer son avenir dans la compétition ! La cagnotte augmente de 5.000 euros mais elle est éliminée sur le champs ! Ou alors, elle refuse et reste, mais la cagnotte redescend immédiatement à zéro ! Maissane a 3 minutes pour réfléchir. Elle est tiraillée.

Maissane décide finalement de… La réponse demain !

Les Cinquante, le replay du 30 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 21 ce lundi 30 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 1er octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 22.