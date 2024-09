Ici Tout Commence spoiler : Marc sous le charme de Rose ? Il lui confie que... (vidéo épisode du 17 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Marc est devenu le mentor de Rose ces derniers temps dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et tout l’institut croit désormais qu’ils sont secrètement en couple ! Mais il se pourrait bien que la rumeur devienne réalité…











Dans quelques jours, alors que Marc continue de coacher Rose en cuisine, il lui explique que Clotilde lui a posé des questions. La rumeur de leur liaison est remontée jusqu’à la soeur de Rose… Et étonnamment, Marc n’a pas démenti ! La rumeur ne semble pas particulièrement le déranger et on a l’impression qu’il est réellement sous le charme…

Rose pense que Clotilde doit être vexée qu’elle ne lui ait rien dit, elle veut rattraper le coup…

