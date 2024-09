Star Academy 2024 : toutes les infos sur la nouvelle saison qui arrive sur TF1

Publicité





Le samedi 12 octobre prochain, le château de Dammarie-les-Lys ouvrira à nouveau ses portes pour accueillir une toute nouvelle promotion de la Star Academy. Ces jeunes artistes âgés de 18 à 24 ans devront démontrer leur talent et progresser semaine après semaine pour espérer atteindre la finale. Le vainqueur de cette édition 2024 remportera un contrat d’enregistrement avec Sony Music Entertainment France ainsi qu’un chèque de 100.000 euros.











Un corps professoral renouvelé

Cette saison s’annonce riche en nouveautés, à commencer par un nouveau panel de professeurs qui encadrera les académiciens. Michael Goldman, le directeur, s’est entouré de cinq professeurs et de deux répétitrices :

– Malika Benjelloun, professeure de danse pour la deuxième année consécutive, accompagnera les élèves dans l’expression de leur identité artistique.

– Marlène Schaff ancienne répétitrice, devient professeure d’expression scénique, un rôle dans lequel elle excelle grâce à son expérience dans des comédies musicales.

– Sofia Morgavi, chanteuse lyrique et actrice, enseignera le chant en mettant l’accent sur la singularité vocale des élèves.

– Hugues Hamelynck, champion du monde d’improvisation, leur transmettra les clés pour se libérer sur scène à travers le théâtre.

– Ladji Doucouré, athlète de haut niveau et finaliste de « Danse avec les stars », sera chargé des cours de sport pour souligner l’importance de la forme physique dans une carrière artistique.

– Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue formeront un duo complémentaire pour préparer les élèves aux primes.

Une marraine d’exception : Clara Luciani

Cette année, Clara Luciani, artiste incontournable de la scène musicale française, sera la marraine des académiciens. Elle interviendra tout au long de la saison, notamment lors d’une semaine spéciale où elle participera à l’élaboration d’un prime en direct.



Au cours de l’aventure, il y aura une semaine spéciale carte blanche de la marraine. Clara Luciani viendra au château assister au débrief, aidera à la composition du prime et retrouvera les élèves sur scène lors du show en direct.

Des professeurs exceptionnels et des défis inédits

Cette saison, certains artistes vont être impliqués en tant que professeurs exceptionnels. Tous se relaieront au château afin d’assister au debrief. Tout au long de la semaine, ils partageront leurs expériences, leur prodigueront de précieux conseils à travers différents cours.

Les premiers artistes à se prêter à l’exercice de ce tout nouveau rôle seront : LARA FABIAN et JULIEN DORÉ.

Cette année, vous retrouverez de nouveaux rendez-vous qui bouleverseront chaque semaine le quotidien des élèves au château et sur les primes :

– Le Top 3 : à l’issue des évaluations, les trois meilleurs élèves de la semaine seront annoncés chaque jeudi dans la quotidienne. Ces derniers devront ensuite s’affronter durant le prime dans le but de décrocher une immunité pour la semaine suivante

– Le défi des profs : chaque semaine, un élève sera challengé par un des professeurs (à l’exception des nommés). Sur le prime, l’élève devra convaincre Michael Goldman et le professeur en question

– Les nommés : des nouveautés concerneront également les nommés sur les primes qui devront également relever des challenges

Un château rénové

Avec la nouvelle promotion vient une nouvelle décoration ! Le château a été rénové ces dernières semaines pour offrir un accueil chaleureux à ses académiciens. Ils auront le plaisir de découvrir une toute nouvelle pièce faisant le lien entre le château et les salles de classe : le foyer. Cet espace neutre sera un lieu privilégié pour que les élèves se retrouvent, échangent, partagent leurs confidences ou répètent ensemble.

La salle de chant, quant à elle, déménage vers un espace plus vaste, dans un cadre inédit.

Une présence sur tous les écrans

Les fans de l’émission pourront suivre l’aventure sur TF1, TFX, TF1+, ainsi que sur les réseaux sociaux. Le prime en direct aura lieu chaque samedi à 21h10, avec des performances aux côtés d’artistes français et internationaux. Un débrief en direct sera également proposé à 23h30, où Nikos Aliagas reviendra sur les performances des académiciens, tandis que Karima Charni recueillera leurs réactions à chaud. Enfin, la quotidienne sera diffusée tous les jours à partir du lundi 14 octobre pour suivre de près le parcours des élèves et leurs défis.

La Star Academy 2024 promet d’être un spectacle palpitant, mêlant émotion, talent et compétition, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.