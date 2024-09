Demain Nous Appartient spoiler : gros malaise pour Violette et Jordan (vidéo épisode du 25 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Violette et Jordan ne sont pas encore tout à fait prêts pour assumer leur couple en famille dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, le petit déjeuner devient un moment très gênant alors qu’Audrey et Damien sont maladroits…











Jordan et Violette vivent un moment gênant

Maintenant que la relation entre Violette et Jordan est publique, ils n’ont plus besoin de se cacher. Violette passe sa première nuit chez les Roussel, mais le premier petit-déjeuner en famille s’avère plutôt gênant… Alors que Violette et Jordan rejoignent Damien et Audrey, Damien leur demande s’ils ont bien dormi. Rien de bien méchant mais Audrey éclate de rire et Jordan hallucine. Il préfère emmener Violette prendre son café dans sa chambre…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1778 du 25 septembre 2024 : Audrey vexe Jordan

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.