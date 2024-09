Les Traitres : qui sont les éliminés de l’épisode 4 ? (résumé et replay du 13 septembre 2024)

Publicité





C’est parti pour le quatrième épisode de la saison 4 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. On retrouve les candidats en pleine table ronde. Les votes se partagent principalement entre Laly et Romain… Et c’est Romain qui est éliminé !





Place ensuite au conseil des Traitres. Eric les rejoint et leur annonce que ce soir ils n’élimineront personne ! Ils doivent choisir 4 candidats qui iront le lendemain dans « le donjon de la mort ». Ils ne seront pas présent au petit déjeuner ni lors du jeu. Et lors du prochain conseil, ils élimineront l’un des quatre !







Au petit déjeuner, Hugo craque et se met à pleurer. Il manque 4 personnes à l’appel : Laly, Carla, Danielle, et Laurent ! Les Traitres ont choisi de mettre l’un des leurs pour brouiller les pistes. Eric arrive et annonce qu’ils vont passer toute la journée dans le donjon de la mort. Ils ne reviendront qu’à la table ronde et l’un d’eux sera banni lors du prochain conseil des Traitres. Et il précise que les Traitres avaient le droit de s’infiltrer dans les 4.

Dans le donjon, Laly, Laurent, Danielle et Carla se demandent ce qu’ils font là. Laurent joue le jeu. Eric les rejoint, il explique que c’est les Traitres qui les ont envoyés là, jusqu’à la prochaine table ronde, et l’un d’eux sera éliminé au prochain conseil des Traitres. Laly accuse Carla d’être Traitre et elle se met à pleurer…



Place au jeu du jour, avec à la clé un vote double à la table ronde. Il s’agit de détecter qui dit vrai et qui bluffe. Certains vont ensuite dans l’antichambre et seulement l’un d’eux remporte la dague synonyme de double vote.

Place à la table ronde. Sally est clairement en grand danger et dans le viseur ! Hugo s’énerve et certains commencent à douter de lui. Et au moment du vote, Bruno Solo avoue que c’est lui qui a la dague ! C’est Laly qui est finalement éliminée, Stomy s’en veut et se met à pleurer. Clara pleure elle aussi.

Au conseil des Traitres, c’est Carla qui est éliminée. Le lendemain au petit déjeuner, beaucoup soupçonnent Sally. Et Hugo est cité aussi par Danielle… Et ils découvrent que Carla a été bannie. Danielle est maintenant certaine que Sally est Traitre.

Les candidats enchainent avec un nouveau jeu et Stomy est déterminé à faire tomber Sally. Mais c’est finalement Laurent, Sally et Arthur qui se rendent dans l’antichambre. Le gagnant aura le droit à un tête à tête et pourra demander à l’autre s’il est Traitre ! C’est Arthur qui remporte finalement l’invitation.

Romain, Laly et Carla éliminés

Eric accueille Arthur pour avoir sa décision. Mais alors qu’Hugo a tenté de le convaincre de ne pas choisir Sally, Arthur doute et hésite… Pour savoir qui il a choisi, il va falloir attendre le prochain épisode !

Rendez-vous le vendredi 13 septembre à 21h10 sur M6 pour suivre la demi-finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.