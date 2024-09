Un Si Grand Soleil du 18 septembre : Manu fait une découverte capitale (résumé et vidéo épisode 1471 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1471 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 18 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alex explique à Becker, Elise et Manu que selon son agenda, Céline était à l’étranger au moment des enlèvements et des meurtres. Manu pense qu’elle peut quand même être complice. Elise pense que la piste Affinata s’amenuise. Becker veut savoir qui a été témoin de la noyade, Manu s’en occupe. Elise assure qu’ils font le maximum, Becker souligne le fait que ça ne suffit pas.

Cécile réconforte Chloé, qui craque et pleure. Elle n’arrête pas de penser à Evan, elle n’arrive plus à dormir ni à bosser. Chloé lui parle de son nouvel interrogatoire au commissariat, elle pense que ça n’a pas de sens et que la police ne sait plus où chercher. Cécile l’encourage à faire confiance aux enquêteurs.



Rebecca est au téléphone et a une conversation osée quand Charles débarque. Il entend tout. Elle raccroche et fait remarquer à Charles que ça n’a pas l’air d’aller… Pendant ce temps là, Marc fait le point avec la rédac chef sur les dognappings. Il étudie tout les points communs entre les enlèvements. De son côté, Dimitri surveille une propriétaire et son chien… Elle le laisse sur une chaise, Dimitri l’embarque ! Mais la propriétaire repère Dimitri et le voit partir avec le chien ! Elle a vu son visage et la plaque de la voiture.

Alex vient voir Becker, il a les résultats d’analyse, les empreintes de Céline ne matche pas avec celles de la scène de crime d’Avignon. Et ils ont la confirmation qu’elle était bien en déplacement. Becker rappelle à Alex qu’il ne reste plus que 8 jours pour retrouver Evan vivant.

Charles interroge Rebecca, qui lui assure être célibataire. Elle papillonne et prend du bon temps. Et elle lui dit qu’elle n’est pas un cadeau, elle est bordélique, pas fidèle, et ne sait pas cuisiner. Elle lui a rendu service. A Midi Libre, Marc continue son enquête et découvre que tous les chiens enlevés ont été suivis à un moment ou à un autre par la même véto : Rebecca ! Marc décide d’aller la voir. Il lui demande qui a pu accéder à leur base de données, Rebecca et Charles assurent que personne n’y a accès à part eux. Rebecca l’envoie balader. Pendant ce temps là, Dimitri demande 1.500 euros à la propriétaire du chien, qui lui assure qu’elle ne cédera pas au chantage.

Manu est avec le policier en charge de l’affaire de la noyade il y a 23 ans. Il explique que le grand frère, Raphaël, était persuadé que ce n’était pas un accident. Léo avait été harcelé à la fac et s’était fait tabasser quelques jours plus tôt. Le grand frère n’a jamais digéré qu’ils concluent à un accident.

Le tueur récupère l’assiette d’Eva, qui lui demande ce qu’il a fait. Il dit qu’il peut faire des erreurs et que s’il n’a pas réussi à sauver l’un de ses proches, il est désolé. L’homme s’en va.

Manu appelle le père de Léo, il veut le voir pour lui poser des questions. Pendant ce temps là, Alex reçoit un message vocal de Céline. Elle lui propose de reprendre les choses là où ils les ont laissées… Elise interrompt Alex alors qu’il allait répondre. Il lui ment sur ce qu’il disait. Elise lui dit qu’il peut supprimer son faux profil. Manu les retrouve, il a trouvé quelque chose. Il a vu le père de Léo, le grand-frère, Raphaël, est parti à la Légion. Il a cherché, il était en poste en Guyane et a quitté la légion il y a 6 mois, quand les meurtres ont commencé !

Marc appelle Léonore, il va rentrer tard et il est sur quelque chose de sensible. Elle se moque mais il dit avoir une piste sérieuse, il soupçonne une vétérinaire. Marc découvre que Rebecca rejoint Dimitri !

Un si grand soleil du 18 septembre, extrait