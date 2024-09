Les Cinquante du 17 septembre : qui sont les éliminés ? Qui est le Gladiateur ? (résumé + replay épisode 12)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 12 du mardi 17 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 12 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour la cérémonie des éliminés.





Alors que Jordan a éliminé Giovanni, place aux résultats des votes des joueurs vainqueurs. Le premier joueur à être sauvé avec 29 voix sur 34 est… Séphora ! Le prochain sauvé, avec 24 voix sur 34, c’est Lisa-Marie. Est ensuite sauvé, avec 20 voix sur 34 : Frédérique.







Jean-Pascal, Linda, Amin, Valentin et Beverly éliminés, mais ils ont une seconde chance

Le premier éliminé, avec aucune voix : Jean-Pascal. Ils ont écouté son envie de partir ! Le prochain joueur éliminé, avec 3 voix sur 34 : Linda ! Est ensuite éliminé, avec 8 voix sur 34 : Amin. Et avec 16 voix sur 34, Valentin est éliminé à son tour.

Le Lion annonce un problème : Beverly et Coumba sont à égalité ! Elles doivent sortir de la salle et les joueurs vont voter pour les départager. Les tractations reprennent et les deux filles reviennent ensuite pour le verdict. Coumba est finalement sauvée ! Beverly est donc éliminée.



Mais pour les éliminés, surprise : ils sont dans la salle de la seconde chance pour un jeu organisé par Amélie ! Jean-Paul hésite à jouer puisqu’il voulait partir. Ils vont s’affronter, il n’y aura qu’un gagnant : le Gladiateur, il ira affronter les autres joueurs dans l’arène pour les battre et réintégrer le jeu en éliminant qui il veut. Jean-Pascal décide finalement de jouer à fond !

Les autres reviennent au château et découvrent qu’il y aura de nouveau un combat contre le Gladiateur. Jordan craint qu’avoir éliminé Giovanni se retourne contre lui. Et beaucoup pensent que si Valentin revient, il pourra éliminer Jordan.

Dans la salle de la seconde chance, Amélie présente le jeu aux candidats. Les animaux leur donne des jeux de cartes, ils vont devoir construire un château de cartes sur 3 étages en utilisant toutes les cartes. Le premier joueur a réussir remportera le jeu et sera le Gladiateur ! Amin est clairement celui qui se débrouille le mieux… Et il réussit ! Il remporte le jeu et devient le Gladiateur !

Dans le château, le pouvoir de Jordan est clairement remis en question, l’élimination de Giovanni ne passe pas. Clarysse veut le venger.

Les Cinquante, le replay du 17 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce mardi 17 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 18 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 13.