Un Si Grand Soleil du 1er octobre : Eliott doute, Yann dérape (résumé et vidéo épisode 1480 en avance)

Un si grand soleil du 1er octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1480 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 1er octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Tom arrose ses plans de marijuana pendant que pas loin, Ludo fait voir à Marc qu’il y a des chasseurs très proches de ses plantations de champignons. Il aimerait qu’il parle de son appel à la manifestation dans son article. Il aimerait deux jours dans la semaine réservés aux promeneurs.

Muriel et Eliott savourent. Eliott a rendez-vous avec sa mère pour récupérer les clés du garage pour sa voiture. Muriel pense qu’il aurait pu prendre quelques jours pour profiter avec Toma. Mais Eliott veut absolument travailler pour gagner de l’argent et qu’elle ne soit pas seule à assumer. Muriel lui dit qu’elle a de la chance, il est parfait comme papa.



Yann insiste pour accompagner Johanna à sa prise de sang mais elle lui assure ne pas avoir besoin qu’il soit là. Et elle lui assure qu’elle l’appelle dès qu’elle aura les résultats.

Tom se cache en entendant Ludo et Marc. Eliott est avec Eve, il trouve le garage parfait et la remercie. Et elle lui dit qu’elle est fière de lui. Eliott lui demande de garder Toma ce soir, elle accepte. Chez L Cosmétiques, Elisabeth remarque que Muriel est radieuse, elle la questionne sur le retour de son compagnon. Elisabeth lui propose de le référencer parmi les chauffeurs d’OCI. Boris les rejoint, Victoire Delormes, une designeuse de produits de cosmétiques, est à Montpellier cette semaine. De son côté, Eliott fait ses premières courses et réalisent que ça ne rapporte pas beaucoup d’argent… Son ancien co-détenu l’appelle. Il lui propose un contact pour du business mais Eliott lui assure s’être rangé.

Marc interroge un chasseur, qui parle de leur rôle essentiel pour l’écosystème des forêts. Marc lui parle des inquiétudes de Ludo mais il ne comprend pas… Lionel, le chasseur, appelle Serge pour lui proposer une partie de chasse. Il lui dit qu’il a appris par un journaliste que des écolos veulent perturber leur prochaine battue. Il veut se mobiliser pour leur faire comprendre que la forêt est autant à eux. Il compte sur lui pour venir !

Boris explique à Muriel qu’il a calé un rendez-vous avec Delormes jeudi soir mais Muriel a un empêchement familial. Elle lui demande de gérer sans elle et lui dit qu’il y arrivera. Plus tard, Eliott attend Muriel devant L Cosmétiques et l’aperçoit de loin avec Boris. Il l’emmène, il a prévu une virée en amoureux.

Laura dit à Ludo qu’elle est désolée, elle ne peut pas venir à manif. Il comprend. Elle le trouve très énervé sur le sujet…

Boris est avec Charles et l’interroge sur Eliott. Charles lui demande ce qu’il veut, il sait très bien que c’est sa meuf qui l’intéresse. Boris lui assure que Muriel c’est juste une collègue. Charles lui précise quand même que ça va très bien entre Muriel et Eliott. Muriel parle à Eliott de la proposition d’Elisabeth, il préfère décliner. Il n’a pas envie d’être le chauffeur de ses collègues et il l’interroge sur Boris… Elle préfère ne pas parler boulot et l’embrasse.

Yann rentre à l’appart. Johanna l’attendait pour ouvrir le mail des résultats. Mais c’est la douche froide : Johanna n’est pas enceinte, ça n’a pas marché. Yann est sous le choc, il lui dit qu’ils vont réessayer, et il casse un vase ! Yann dit qu’il est désolé et demande pardon à Johanna…

